İskele Kalecik Halk Plajı'nda çalışmalar hızlandı

Kalecik Köyü yakınlarında İskele Belediyesi’ne ait alanda yapımına başlanan, 7’den 70’e herkesin kullanabileceği, Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi’nde çalışmalar hız kazandı.
Ekipler, Kalecik Halk Plajı’na gidecek olan ve genişletilen yolda, bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra plajın etrafında yer alacak yürüyüş yolunun yapımını sürdürüyor.
Toplam 11. 600 metrekarelik alanda yapımı devam eden projede İskele Belediyesi’ne ait büfe, Duş yerleri, soyunma kabinleri, WC ve 55 araçlık park yeri de bulunuyor
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