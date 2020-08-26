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İskele Kalecik’te belgelenen kıyı yağması mahkemelik oluyor!

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İskele Kalecik’te belgelenen kıyı yağması mahkemelik oluyor!
İskele Kalecik’te belgelenen kıyı yağması mahkemelik oluyor!

İskele Kalecik’te bulunan Kalecik halk plajını iç etmeye yönelik çalışmalar resmi olarak yapılan ölçümlerle belgelendi.

Belgelenen kıyı yağması sonrasında İskele Sahilleri ve Çevreyi koruma İnsiyatifi ve üyeleri harekete geçti.

 

Örgütlendiler dava açıyorlar

İskele Kalecik bölgesinde ikamet eden bölge sakinleri tarafından oluşturulan insiyatif kıyı yağmasının belgelenmesi ile birlikte dün bir toplantı gerçekleştirdi. 

İnsiyatif üyeleri konuyu mahkemeye götürüp alınmaya çalışılan ruhsat ile ilgili ara emri talebinde bulunacak.

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NE OLDU?

İskele Kalecik’te bulunan Kalecik halk plajını iç etmeye yönelik çalışmalar resmi olarak yapılan ölçümlerle belgelendi.

Resmi yolu olmayan tarım arazisine sahilde bulunan dalgalardan uzaklığı 2 metre ile 11 metre arasında bulunan sahil şeridine 16 katlı “ÇİN SEDDİ” yapılması için bazı iş insanlarının faaliyetlerini artırdıkları öğrenildi.

İmar planının yayınlanmaması üzerine iştahları kabaran rantçıların sahil şeridini iç etmek pahasına hayali projeler çizdirdikleri ve bunları da vizeletmeye çalıştıkları da öğrenildi.

 

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