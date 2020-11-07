İskele Kalecik'te halk eyleme geçme kararı aldı!

İskele Kalecik'te halk bugün yapılan toplantı sonrasında bölgeye yapılması planlanan ÇİN Seddine karşı eyleme geçme kararı aldı.

Bölge halkı bugün yaptığı toplantı sonrasında eylem geçme kararı aldığı öğrenilirken eylenmlerin yeni hükümetin kurulması ile başlayacağı kaydedildi.

Uzun süredir İskele Kalecik halk plajına ÇİN SEDDİ diye nitelendirilen 16 katlı yapılar yapılmaya çalışılıyor çeşitli makamlardan izinler alınması için girişimler yapılıyor.

ÖLÇÜLDÜ SAHİLE 12 M

İskele Kalecik’te bulunan Kalecik halk plajını iç etmeye yönelik çalışmalar resmi olarak yapılan ölçümlerle belgelendi.

Resmi yolu olmayan tarım arazisine sahilde bulunan dalgalardan uzaklığı 2 metre ile 11 metre arasında bulunan sahil şeridine 16 katlı “ÇİN SEDDİ” yapılması için bazı iş insanlarının faaliyetlerini artırdıkları öğrenildi.

İmar planının yayınlanmaması üzerine iştahları kabaran rantçıların sahil şeridini iç etmek pahasına hayali projeler çizdirdikleri ve bunları da vizeletmeye çalıştıkları da öğrenildi.

İlgili haberler: