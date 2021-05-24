  • BIST 1.452
  • Altın 508,118
  • Dolar 8,3833
  • Euro 10,2390
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

İskele Kalecik'te kaza, 1 yaralı

» »
Kalecik yakınlarında meydana gelen kazada 26 yaşındaki Buse Açık yaralandı
İskele Kalecik'te kaza, 1 yaralı

Kalecik yakınlarında meydana gelen kazada 26 yaşındaki Buse Açık yaralandı. 

Bugün saat 14:40 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolunun 25-26'nci km'leri arasında, Buse Açık (K-26), yönetimindeki JK 982 plakalı araç ile Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra yan kısmı üzerinedevrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Buse Açık kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde köprücük kemiği kırığı teşhisi sonrası Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telefon ve internet hizmeti kesilecek!18 Mayıs 2021 Salı 22:01
  • İBT, Bayrama Özel Şarkı ve Şiir Gecesi Düzenledi18 Mayıs 2021 Salı 09:33
  • İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Hemşirelerin Gününü Kutladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:12
  • Asım: Büyükkonuk Belediye Başkanı duyarsızlığından TİS imzalanamadı, işçiler kadroya alınamadı12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:51
  • İskele,Ramazan Bayramına Hazır11 Mayıs 2021 Salı 15:17
  • İskele Boğaz - Ergazi kavşağı arası trafiğe kapatıldı10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:06
  • Yığılmayı Önlemek İçin Yeni Düzenleme İskele'de Uygulamada05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:56
  • İşbirliği; Yaşlıların Bakımı Ve Bakıcılar İle Ailelerin Eğitimine Katkı Koyacak03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09
  • İskele'de bisikletini süratli ve tehlikeli süren sürücüye 220 TL trafik cezası (Güncelleme)02 Mayıs 2021 Pazar 09:51
  • Emekli Başöğretmen Hasan Yalkut vefat etti...30 Nisan 2021 Cuma 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti