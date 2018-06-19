İskele Kalecik'te korkutan kaza

Karpaz-İskele ana yolu üzerinde bulunan Kalecik kavşağında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Henüz sebebi bilinmeyen bir sebep dolayı takla atan araç içindeki iki kişi yaralandı.
Polis olay yerinde..
Detaylar geliyor...
Karpaz-İskele ana yolu üzerinde bulunan Kalecik kavşağında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Henüz sebebi bilinmeyen bir sebep dolayı takla atan araç içindeki iki kişi yaralandı.
Polis olay yerinde..
Detaylar geliyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.