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İskele Kalecik'te korkutan kaza

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İskele Kalecik'te korkutan kaza
İskele Kalecik'te korkutan kaza

Karpaz-İskele ana yolu üzerinde bulunan Kalecik kavşağında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Henüz sebebi bilinmeyen bir sebep dolayı takla atan araç içindeki iki kişi yaralandı.

Polis olay yerinde..

Detaylar geliyor...

 

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