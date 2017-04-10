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İskele Kansere Karşı Yürüdü

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İskele Kansere Karşı Yürüdü
Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şübesi "İskele Kansere Karşı Yürüyor" doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı,İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,hastalar ,yakınları ve duyarlı vatandaşlar katıldılar.

Sabahın erken saatlerinde doğa ile baş başa başlayan yürüyüş sonrası bölge restoranlarının katılımcılara hediye ettiği kahvaltı ve yemek kuraları çekilerek şanslı katılımcılara verildi.

Bölge başkanı Ersin Nizam katılımcılara ve katkı koyanlara teşekkür ederek yapacakları etkinliklerde herkesi aralarında görmek arzusunu dile getirdi.

Nisan ayı etkinlikleri : 11 Nisan Lokma,15 Nisan Gezi ve 21  Nisan Kermes.

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