İskele-Karpaz ana yolunda kaza: Dikkatsiz sürücü yaralandı

İskele-Karpaz ana yolunun 23-24'üncü kilometreleri arasında Kurtuluş-Ergazi çemberi yakınında dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki dikkatsiz sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazanın detaylarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Yusuf AK (53) yönetimindeki GE 690 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçmiş ve bir takla attıktan sonra sağ yan tarafı üzerinde durmuştur.”
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Ak’ın tedavisi sürüyor.
Polisin soruşturması devam ediyor…
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