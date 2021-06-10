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İskele – Karpaz arasında ses ve internet kesintisi

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Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, Cumartesi günü 08.00-13.00 saatleri arasında Büyükkonuk,Turnalar, Ziyamet, Mehmetçik, Kaleburnu, Bafra, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz bölgelerinde ses ve internet hizmetlerinde kesinti yaşanacağını duyurdu.
İskele – Karpaz arasında ses ve internet kesintisi

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İskele - Karpaz arasında çalışan fiber optik kabloda yol yapımı çalışmasından dolayı güzergah değişikliği yapılacaktır. 12/06/2021 Cumartesi günü saat 08.00-13.00 saatleri arasında yapılacak olan çalışma esnasında Büyükkonuk- Turnalar- Ziyamet- MehmetçikKaleburnu- Bafra- Yeni Erenköy- Dipkarpaz bölge santrallarından hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde kesinti yaşanacaktır.”

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