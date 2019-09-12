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İskele-Karpaz yolunda korkutan kaza

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İskele-Karpaz yolunda korkutan kaza
İskele-Karpaz yolunda korkutan kaza

İskele-Karpaz yolunda bugün saat 14.00 sıralarında Sefaköy kavşağı üzerinde İskele istikametine doğru seyreden 39 yaşındaki Hasan İnandım yönetimindeki DZ 642 plakalı salon araç dikkatsizlik sonucu aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan Sefaköy’e dönmek için sinyal verip karşı istikametten gelen araçların geçmesini bekleyen 31 yaşındaki Murat Demir yönetimindeki JJ 316 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JJ316 plakalı araç karşı istikametten gelen 55 yaşındaki Shree Melanie Brewin yönetimindeki ZKP168 plakalı araca çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan Shree Melanie Brewin Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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