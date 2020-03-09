İskele-Karpaz yolunda yol yapım çalışmaları başladı

Ulaştırma Bakanı Atakan Twitter hesabından duyurdu.
İşte Bakan Atakan'ın o açıklaması,
Uzun bir süredir atıl durumda bekleyen İskele-Çayırova yolunun İskele Boğaz çıkışı mevki ile Çayırova mevki arasında kalan bölümünün yapım çalışmalarına başlandı.
Bölgeye ve ülkemize hayırlı olsun.
Uzun bir süredir atıl durumda bekleyen İskele-Çayırova yolunun İskele Boğaz çıkışı mevki ile Çayırova mevki arasında kalan bölümünün yapım çalışmalarına başlandı. Bölgeye ve ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/8wKQ6HN7Qj— Tolga Atakan (@TolgAtakan) March 9, 2020
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