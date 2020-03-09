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İskele-Karpaz yolunda yol yapım çalışmaları başladı

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İskele-Karpaz yolunda yol yapım çalışmaları başladı
İskele-Karpaz yolunda yol yapım çalışmaları başladı

Ulaştırma Bakanı Atakan Twitter hesabından duyurdu.

İşte Bakan Atakan'ın  o açıklaması,

Uzun bir süredir atıl durumda bekleyen İskele-Çayırova yolunun İskele Boğaz çıkışı mevki ile Çayırova mevki arasında kalan bölümünün yapım çalışmalarına başlandı.

Bölgeye ve ülkemize hayırlı olsun.

 

 

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