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İskele Kaymakamı Toroslu: Mersinlik tamamen boşaltıldı, Ardahan ve Topçuköy’e hazır olun talimatı verildi

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Alevlerle boğuşan Mersinlik köyünde yaşayanların tümü Kaplıca köyündeki bir tesise tahliye edildi; Ardahan ve Topçuköylülere ise her an tahliye için hazır olmaları talimatı verildi.
İskele Kaymakamı Toroslu: Mersinlik tamamen boşaltıldı, Ardahan ve Topçuköy’e hazır olun talimatı verildi

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’ye bağlı Mersinlik köyünde başlayan ve geniş bir bölgede devam eden yangına havadan müdahalenin, havanın kararmasıyla durduğunu; karadan müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Toroslu, ancak bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı müdahale imkanlarının sınırlı kaldığını bildirdi.

Yangının başlangıç noktası olan Mersinlik’te yaşayanların tahliye edildiğini ve Kaplıca köyündeki bir tesise yerleştirildiklerini belirten Kaymakam Toroslu, Ardahan ve Topçuköy için de tahliyeye her an hazır olunması talimatı verildiğini ancak gece yarısı itibarıyla tahliyeye başlanmadığını ifade etti.

Toroslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in bölgede bulunduğunu ve kriz masası toplantısının devam ettiğini de bildirdi.

Toroslu, kayalık bir alan olduğu için müdahalelerin kısıtlı olduğunu ve bölgeye yeni tankerlerin gelmesini istemediklerini duyurdu. 

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