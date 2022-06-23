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İskele Kaymakamı Toroslu’dan su tankeri olanlara acil çağrı!

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Ülkenin üzüntü ve endişeyle takip ettiği yangında 48 saat geride kaldı.
İskele Kaymakamı Toroslu’dan su tankeri olanlara acil çağrı!

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada Mersinlik ve Tatlısu bölgelerindeki yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toroslu, “Dört uçak, iki helikopterle yangına müdahale ediliyor. Devletimiz ve Anavatan Türkiye tüm imkanlarıyla bölgede….Umudumuz yangını söndürmek ve soğutma çalışmalarına başlamak” dedi.

Mersinlik ve Ardahan’da yaşayan, yangının köylerine sıçrama tehlikesi olduğundan geceyi bir tesiste geçiren vatandaşların evlerine döndüğünü ifade eden Toroslu, Mersinlik köyünde yaşayanları her ihtimale karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardıklarını belirtti.

-“Tankeri olanlar su doldurup kriz merkezine gelsin”

Su tankeri olan vatandaşlara yardım için çağrı da yapan Ertuğrul Toroslu, vatandaşların su konusunda destek sağlamak için tankerleriyle kriz merkezine ulaşılmasını istedi.

“Durum dün akşama göre daha mı iyi?” sorusu üzerine rüzgarın yangının seyrini belirlediğini ifade eden Toroslu, dün akşama göre şu sıralar durumun daha iyi olduğunu ancak yangının seyrinin rüzgarla bir anda değişebileceğini belirtti.

Yangın, önceki gün 14.00 sıralarında Ağıllar ile Mersinlik arasındaki dağlık ve ormanlık alanda çıkmıştı.

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