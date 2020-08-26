İskele Kaymakamlığı Covıd-19 gündemli bilgilendirme toplantısı yaptı

İskele Kaymakamlığı, İskele’deki devlet dairelerini, kurum ve kuruluşları Covid-19 konusunda bilgilendirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde, Kaymakam Ertuğrul Toroslu başkanlığında gerçekleşen toplantıda Dr.Orhan Müderrisoğlu, İskele Sağlık Merkezinde görevli Dâhiliye Uzmanı Dr. Şilem Özdenkçi, DSÖ’nün verilerini paylaştı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplanan ve Dr. Şilem Özdenkçi’nin katılımcıları bilgilendirdiği toplantıya İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, İskele Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Şubesi, Daireler ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Covid-19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle harekete geçen ve geçtiğimiz hafta ilçe emniyet kurulunda maske takılması, mesafe kurallarına uyulması ve hijyen kurallarının kontrolü için karar alan İskele Kaymakamlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini, Dr. Şilem Özdenkçi aracılığıyla, katılımcılarla paylaştı.

Dünyadaki Koronavirüs tablosunu katılımcılarla paylaşan Özdenkçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kapanma sürecinde alınan önlemler sayesinde başarılı bir yol izlendiğine dikkat çekti. Özdenkçi, Covid-19 salgınından maske takılarak, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, korunabileceğinin de altını çizdi. Dr. Özdenkçi, Bu kurallara uyulup uyulmadı ise İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü’nün yapacağı aktif denetimlerle kontrol edilebileceğine de vurgu yaptı.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilen toplantıda, katılımcıların isimleri ve irtibat numaraları da not alındı.