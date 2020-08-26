  • BIST 1.099
  • Altın 460,834
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7049
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

İskele Kaymakamlığı Covıd-19 gündemli bilgilendirme toplantısı yaptı

» »
İskele Kaymakamlığı Covıd-19 gündemli bilgilendirme toplantısı yaptı
İskele Kaymakamlığı Covıd-19 gündemli bilgilendirme toplantısı yaptı

İskele Kaymakamlığı,  İskele’deki devlet dairelerini, kurum ve kuruluşları Covid-19 konusunda bilgilendirdi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde, Kaymakam Ertuğrul Toroslu başkanlığında gerçekleşen toplantıda Dr.Orhan Müderrisoğlu, İskele Sağlık Merkezinde görevli Dâhiliye Uzmanı Dr. Şilem Özdenkçi, DSÖ’nün verilerini paylaştı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplanan ve Dr. Şilem Özdenkçi’nin katılımcıları bilgilendirdiği toplantıya İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, İskele Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Şubesi, Daireler ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Covid-19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle harekete geçen ve geçtiğimiz hafta ilçe emniyet kurulunda maske takılması, mesafe kurallarına uyulması ve hijyen kurallarının kontrolü için karar alan İskele Kaymakamlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini, Dr. Şilem Özdenkçi aracılığıyla, katılımcılarla paylaştı.

Dünyadaki Koronavirüs tablosunu katılımcılarla paylaşan Özdenkçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kapanma sürecinde alınan önlemler sayesinde başarılı bir yol izlendiğine dikkat çekti. Özdenkçi, Covid-19 salgınından maske takılarak, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, korunabileceğinin de altını çizdi. Dr. Özdenkçi, Bu kurallara uyulup uyulmadı ise İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü’nün yapacağı aktif denetimlerle kontrol edilebileceğine de vurgu yaptı.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilen toplantıda,  katılımcıların isimleri ve irtibat numaraları da not alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu16 Ağustos 2020 Pazar 12:22
  • Son Dakika Haberi: Dipkarpaz'daki etkinlikler iptal edildi15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:50
  • İskele'de Covid-19 Pozitif vakası görüldü15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:12
  • İskele Türk Maarif Koleji'nin temeli atıldı10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:09
  • Erhürman’a İskele ve Karpaz’da yoğun ilgi05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:18
  • İskele'de 8 saat elektrikler kesilecek05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:59
  • Zorla adam kaçırma, darp ve hırsızlık05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:36
  • İskele'de alkollü sürücü aracı ile takla attı04 Ağustos 2020 Salı 21:52
  • Sahilde ATV sürdü, uyarılınca dehşet saçtı01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:28
  • İskele Belediye Mezbahasında Tedbirler Artırıldı29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti