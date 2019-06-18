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İskele Köy Kadın Kursu sergisi açıldı

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İskele-Kilitkaya ve Büyükkonuk’ta ki kadınların eğitim gördüğü İskele Köy Kadın Kursu da 1 yıllık çalışmalarını sergi ile taçlandırdı.
İskele Köy Kadın Kursu sergisi açıldı

El emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi açılışına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın, Okul Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

 

El emeği göz nuru eserler sergilendi

Emete Mavili eğitmenliğindeki İskele Ticaret Lisesi’ne bağlı İskele Köy Kadın Kursu’nun sergi açılışında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın da birer konuşma yaptı.

 

Sadıkoğlu: “Kültür Evi’nde gerekli ortam yaratılacak’’

Sergi açılışında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçen başta eğitmen Emete Mavili olmak üzere tüm kadınları kutladı. Geçtiğimiz yıllarda Köy Kadın Kursundaki kadınların sayısının daha düşük olduğunu hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, bu yıl bu sayının artmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerekli çalışmaları yaparak kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için ortam sağlanacağını da ifade etti. Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda 1 yıllık çalışmalarının sonucu ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerinden ötürü tüm kadınları kutladı.

 

Hocanın: “Mesleki eğitim yaratıcılık ve üretmek demektir”

Konuşmasına yaptıkları birbirinden güzel eserler için kadınları tebrik ederek başlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın da şunları ifade etti: “Mesleki eğitim yaratıcılık ve üretmek demektir. Ürettiğiniz eserleri görünce harcadığınız tüm zamana ve emeğe değdiğini söyleyebilirim. Ayrıca böyle bir belediye başkanına sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Her zaman size destek oluyor ve yanınızda oluyor. Bu başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyor devamının gelmesini temenni ediyorum.”

 

Teşekkür hediyeleri ve kurs katılım belgeleri dağıtıldı

İskele Köy Kadın Kursu’nda eğitim gören kadınlar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın’a kendi yaptıkları eserlerden armağan ettiler. Serginin sonunda kursa katılan kadınlara kurs katılım belgeleri de taktim edildi.

 

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