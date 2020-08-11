İskele Kriteryum Yarışı Döveç Group Sponsorluğunda Gerçekleştirildi

Döveç Group bir çok farklı alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Döveç Group bir çok farklı alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Düzenli olarak kan bağışı etkinlikleri düzenleyen, plajları temizleyen, bayramda çocukları mutlu etmeyi görev edinen, eğitime her zaman destek veren, yaşlıları hiçbir zaman unutmayan Döveç Group hafta sonu Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışına ana sponsor olarak katkı sağladı.

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde gerçekleşen 09.08.2020 İskele Kriteryum Yol Bisikleti Yarışında Yıldız B, Yıldız A, Master ve Elit kategorileri yer aldı. Yarışmaların Start’ı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç tarafından verildi.

Yarış sonunda kürsüye çıkmaya hak kazanan Sporculara madalyaları Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Döveç Group Genel Müdürü Seyhan Kinyaz, Satış Müdürü Kayacan Çankaya ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yöneticileri tarafından takdim edildi.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç; Bisiklet sporuna karşı ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür etkinliklerin artması bisiklet sporuna karşı olan farkındalığı da yükseltmektedir. Yarışmayı kazanan ve katılarak katkı sağlayan tüm yarışmacıları tebrik ederim.

Bu tür organizasyonların gerçekleşmesine vesile olan, katkı sağlayan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonuna, tüm takımlara, yarışmacılara, görev yapan hakemlere, güvenlik görevlilerine ve organizasyonda bizi yalnız bırakmayan Maliye Bakanımız Olgun Amcaoğlu’na teşekkür ederim. Şirket olarak spor etkinliklerine destek olmaya devam edeceğiz.