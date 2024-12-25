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İskele Kupası için Nefesler Tutuldu..!

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Potada Geleneksel İskele Kupası 25-27 Aralık tarihlerinde düzenleniyor Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Geleneksel İskele Kupası müsabakaları başlıyor.
İskele Kupası için Nefesler Tutuldu..!

Potada Geleneksel İskele Kupası 25-27 Aralık tarihlerinde düzenleniyor Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Geleneksel İskele Kupası müsabakaları başlıyor. Bu yıl İskele Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek turnuvaya Çetinkaya TSK, Larnaka Gençlerbirliği, Cortada ADA Spor ve Soyer Aksu takımları katılıyor. Turnuva öncesi kulüp yetkililerinden görüş ve düşüncelerini aldık.

 

Erkut Yılmabaşar “İskele Kupası sezon öncesi iyi bir hazırlık olacak”

İskele Basketbolda marka oldu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar Turnuva öncesi yaptığı açıklamada İskele’nin kısa sürede basketbolda bir marka kent haline geldiğini belirterek bunun oluşmasında emeği geçen sponsorlara, camiaya ve teknik heyetlere ve koçlara teşekkür etti.

Sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Yılmabaşar büyük erkek kategorisinde düzenlenecek her organizasyondan kupa ile çıkmak istediklerini İskele kupasının sezon öncesi iyi bir hazırlık olacağını kupayı İskele’de kaldırmak istediklerini belirtti.

Yılmabaşar turnuvaya katılan katkı koyan tüm kulüplere ve sporculara teşekkür etti.

 

Tahir Soyer “Sevgi saygı çerçevesinde güzel bir turnuva olsun”

Soyer Spor Kulübü başkanı ve Soyer Aksu Basketbol erkek A takımı koçu Tahir Soyer turnuva öncesi yaptığı açıklamada “İskele kupasına katılmaktan mutluluk duyuyoruz.

Temennim sakatlık olmadan sevgi saygı çerçevesinde güzel bir turnuva olsun” dedi.

 

Ercan Beşerler “ilk resmi müsabaka olması nedeniyle bizim için çok önemli”

Ada Spor kulübü başkanı Ercan Beşeler İskele Kupası öncesinde yaptığı açıklamada “Cordado Adaspor olarak çıkacağımız ilk resmi müsabaka olması nedeniyle bizim için çok önemli bir turnuva olacak. İskelenin bu turnuvayı geleneksel olarak yapması da önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Kadri Alagöz “Eksiklerimizi değerlendirebilmek için önemli bir etkinlik olacak”

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol A takımı Baş Antrenörü Kadri Alagöz turnuva öncesi yaptığı açıklamada “Sezon öncesi bu turnuvalar çok önemli Gençlerbirliği kulübüne bizi de bu turnuvaya dahil ettikleri için teşekkür ederim. Çetinkaya olarak lige yeni katılan bir takımız. Ne kadar maç yaparsak bizim için o kadar iyi. Eksiklerimizi değerlendirebilmek için önemli bir etkinlik olacak.”

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