İskele Kupası’nda Çetinkaya – G.Birliği finali

Basketbolda bu yıl ikincisi düzenlenen İskele Kupası’nda finale yükselen takımlar Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Larnaka Genler Birliği oldu.

İskele Belediyesi ana sponsorluğunda Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yer alan kupanın yarı final maçları Çarşamba günü oynandı.

Günün ilk maçında Cortado Ada Spor’u 80-69 mağlup eden Çetinkaya, finale yükselen ilk takım oldu.

Bu maçın ardından oynanan diğer karşılaşmada Soyer Aksu’yı 67-54 yenen Larnaka Gençler Birliği, finalde Çetinkaya’nın rakibi oldu.

İskele Kupası’nda üçüncülük maçı yarın saat 18.00’de Cortado Ada Spor ile Soyer Aksu arasında oynanacak. Saat 20.00’de ise Çetinkaya ile Larnaka Gençler Birliği, kupayı kazanmak için final mücadelesinde parke zemine çıkacak.