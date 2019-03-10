İskele-Lefkoşa anayolu üzerinde trafik kazası, 3 yaralı, araçta sıkışan var!

İskele-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Yeniceköy-Cihangir köyleri arasında meydana gelen feci kazada 2 araç çarpıştı.Trafik kazası, 3 yaralı, araçta sıkışan var!
Yeniceköy kavşağında saat 16:30 civarlarında meydana gelen trafik kazsında 3 kişi yaralandı.
1 Kişi araca sıkıştı. Kazada araç içerisine sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde.
Yaralılar ambulanslarla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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