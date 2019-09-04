İskele Lefkoşa anayolunda kaza... İşte detaylar...

İskele Lefkoşa anayolunda kaza oldu.
Çukurova kavşağında sabah saatlerinde meydan gelen kaza görenleri korkuttu.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Bugün saat 09:00 sıralarında, Ercan - Iskele Anayolu üzerinde, Ahmet Bal (E-19), yönetimindeki TGV 040 plakalı araç ile Ercan istikametıne doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun solunda bulunan Gülgün Süt Fabrikası'na dönüşe geçen Emrah Kıstı (E-32), yönetimindeki MG 680 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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