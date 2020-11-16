İskele Limanı’nda Dip Temizliği Yapıldı

Özelde balıkçılara genelde ise topluma daha temiz limanlar bırakma ve bunu sürdürülebilir hale getirmek için yola çıktılar, pilot bölge olarak seçtikleri İskele Balıkçı Barınağı’nın da yer aldığı limanda, Gazimağusa Limanı’nda ve Laguna’da deniz altında dip temizliği yaptılar. Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) ile Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, İskele Limanı da katı atıktan arındırıldı.

İSKELE LİMANI’NDA DİP TEMİZLİĞİ YAPILDI

AB’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı altında finanse ettiği Deniz Atıkları Kıbrıs Projesi, İskele ve Gazimağusa’da faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği, AKTI ve Enalia Physis işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, pilot bölgeler olarak seçilen İskele Boğazı’nda bulunan balıkçı barınağı, Gazimağusa Limanı ve Laguna balıkçı barınakları, dalgıçlar tarafından yapılan dip temizliği sayesinde katı atıklardan büyük ölçüde arındırıldı.

SADIKOĞLU ETKİNLİĞİ DÜZENLEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

7’den 70’e çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, İskele Balıkçı Barınağı olarak bilinen bölgenin, özellikle deniz altını kapsayan temizliğin, kendilerini son derece memnun ettiğini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Projeyi finanse eden Avrupa Birliği başta olmak üzere, projeyi hayata geçirerek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Yapılan temizliğin yalnızca balıkçılara değil tüm insanlığa fayda sağlayacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, insanların, daha temiz çevre ve denizler için, daha bilinçli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

DAHA TEMİZ LİMANLAR İÇİN

Pilot uygulama ile Çöp Avcılığı İnisiyatifine katılacak Balıkçı Limanlarını deniz dibinde birikmiş katı atıklardan dalgıçlar yardımıyla arındırmak ve özelde İnisiyatifin parçası olan balıkçılara, geneldeyse topluma temiz limanlar bırakarak bunu sürdürülebilir kılmak hedeflendi.