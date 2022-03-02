İskele Log Beach'te eylem!

İskele sahilinde eylem düzenlendi... İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi bugün bir eylem düzenleyerek İskele Long Beach sahilindeki betonarme yapılaşmanın kabul edilmez olduğunu kaydetti.

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi bugün bir eylem düzenleyerek İskele Long Beach sahilindeki betonarme yapılaşmanın kabul edilmez olduğunu kaydetti.

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele Belediyesi tarafından özel bir şirkete yap işlet devret modeli ile verilen sahil projesinin, proje dışına çıkıldığı, kaçak ve vizesiz yapılaşma olduğu, sahillerin ulaşımını engellediği, bisiklet ve yürüyüş yollarının kesintiye uğradığı ve koruma altında bulunan kum zambaklarının zarar gördüğü gerekçesiyle farkındalık eylemi düzenledi.

Eylemle ilgili olarak BRT’ye bilgi veren İskele Belediye Meclis Üyesi Avukat Hanife Demir, kumul alan üzerine inşa edilen betonarme yapının sahillere, kum zambaklarına zarar verdiğini halkın sahile ulaşımına engel olduğunu belirtti.

3 bin metre karelik betonarme yapının projeye uyulmadan vizesiz yapıldığı bilgisini aldıklarını ve gereken yasal süreci başlatacaklarını açıklayan Demir, söz konusu sahilin İskele halkının kullandığı tek sahil olduğunu belirtti.

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifinden Hüseyin Öztörel de İskele Belediyesinin sorumluluk alarak halkın yanında yer alması gerektiğini ifade ederek, sahilde yapılmak istenen yapının mevzuata uygun olmadığını dile getirdi.

Kaçak ve vizesiz yapılaşmaya izin vermeyeceklerini ve yasal tüm haklarını arayacaklarını vurgulayan Öztörel, söz konusu kaçak yapıyı yapanlardan ve buna izin verenlerden de hesap soracaklarını söyledi.

İnisiyatif adına son olarak konuşan Mehmet Erkul da vatandaşların halkın malı kamu malı olan sahile kesintisiz erişim hakkı bulunduğuna işaret ederek, sahilde ihaleyi alan ilgili firmanın yarım kalan projeyi tamamlamak yerine kafasına göre hareket edip yeşil alanı, bisiklet yollarını işgal ettiğini ve halkın sahile kesintisiz ulaşımını engellediğini savundu.

İskele’de eylem

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi eylem düzenledi.

İnisiyatif: “sahiller kamu malıdır halkın malıdır, buralara ulaşım kesintisiz olmalı”