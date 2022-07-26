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İskele Long Beach'de rezalet! Lağımı ovaya döktüler...

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İskele Long Beach'de rezalet! Lağımı ovaya döktüler...
İskele Long Beach'de rezalet! Lağımı ovaya döktüler...

İskele Long Beach'de rezalet! Lağımı ovaya döktüler...

Bölgedeki yurttaşlar tarafından Detay Gazetesi'ne ulaştırılan görüntülerde İskele Belediyesi'ne ait olan Hurma Büfe'den lağım sularının arkadaki tarlaya boşaltıldığı ortaya çıktı.

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