İskele Long Beach'te çevre eylemi

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı tepkisini dile getirmek amacıyla bölgede eylem düzenledi.

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, “İskele Belediyesi tarafından özel bir şirkete yap – işlet – devret modeli ile verilen sahil projesinin dışına çıkıldığı ve bölgede bir çevre katliamı yaşandığı” gerekçesiyse eylem yaptı.



“Kıyı ve çevre yağmasına dur de” sloganı ile gerçekleştirilen eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bazı milletvekilleri ile bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi.



Babutsa Büfe önünde toplanan eylemciler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla kaçak olduğu iddia edilen binaya kadar yürüdüler.

İnisiyatif adına basın açıklamasını okuyan Belediye Meclis Üyesi Avukat Hanife Demir, kıyı şeridine yapılmak istenen 7 katlı otel inşaatı, belediyenin çok amaçlı salon binası ve yanına yapılmak istenen kaçak ve ruhsatsız eklemelere karşı çıktıklarını ifade etti.

22 kilometre sahili olan ve iskele halkının kullandığı tek plaja böylesi çarpık ve kaçak yapılar yapılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Demir, yetkilileri vizesiz-ruhsatız yapıları denetlemeye davet etti.

İşte eylemde yapılan açıklama;

KIYI VE ÇEVRE YAĞMASINA DUR DEDİK

Her ailenin yaz/ kış demeden, cebimde ne kadar kaldı diye düşünmeden, çoluk çocuğun oynadığı,

arkadaşların bir araya geldiği, denizin en güzel olduğu sahile sahip çıkmak için bugün İskele’de hep beraber yürüdük.

Biz, halk olarak İskele Sahiline vurgunuz ve onu elimizden almamaları için 19 Mart 2022 Cumartesi saat 14:30'da Babutsa Büfe de toplanıp eylem gerçekleştirdik.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi sözcülerinden Hanife Demir’in eylemde yaptığı konuşma;

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma inisiyatifi, genelde İskele’nin 22 km ‘lik tüm sahil şeridini özelde ise Long Beach sahilini mesele edinmiştir. Long Beach Sahil Şeridinde ise güncel 3 spesifik sorunumuz şunlardır :

1- Kıyı şeridine yapılmak istenen 7 katlı hotel inşaatı

2- İskele Belediyesinin Çok Amaçlı Salon Binası ve yanında yapılmakta olan kaçak veya ruhsatsız

eklentiler

3- Yine sahilde belediye eliyle ihaleye çıkılan ve belediye tarafından kaçak yapımına göz yumulan

yapıların yanında bulunan ve yine özel bir işletmeye ait olan kaçak veya projesiz yapılaşmalardır. İskele ilçesi doğal güzellikleri ile bir sahil kenti olarak korunması gereken güzellikleri barındırmaktadır.

Bu güzelliklerden en göze çarpanı ise şehrin sahilleridir. Bu sahiller , İskele halkının ve KKTC’de yaşayan tüm halkın kullanımı için yapılmış adanın kuzeyinde örneği bulunmayan sosyal alan diğer bir deyimle rekreasyon alanlarını barındırmaktadır. Kentin her geçen gün artan nüfusu nedeni ile sosyal ve alt yapı alanlarına ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Halk plajımız İskele halkının kullanabileceği TEK plajdır. Plaj ve benzeri sosyal ve alt yapı alanları halkın ihtiyaçları ile uyumlu, kamu yararına uygun yapılması gerekmektedir. Bölgemizde çevreye, çevresel değerlere, kamu menfaatine zarar veren gayri yasal yapılaşmalar olmaktadır. Bu yapılaşmalardan en güncel olan ise şu an önünde bulunduğumuz İskele Belediyesine ait Çok Amaçlı Salondur. Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ancak kamu yararına kullanılabileceği Anayasada düzenlenmemesine rağmen, burada kıyı şeridinde bulunan çok amaçlı salon ve eklentileri belediyenin kontrol ve tasarrufunda iken, belediye eliyle, ÇOK AMAÇLI SALON İHALESİ kılıfında özel şirket veya sermaye guruplarının kontrol ve tasarrufuna verilmiştir. Yine burada gerçekleşen inşai faaliyetler bir kamu kurumu olan BELEDİYE eliyle kamu menfaati adı altında halkın yürüyüş ve bisiklet yollarını müdahalesiz ve kesintisiz kullanmasını engellemiş, halkın sahile erişimine engel olmuş, daha önce mevcut rekreasyon alanları alt yapıları ile yok edilmiştir . Bu yapı ile birlikte kamu yararı bir kenara itilirken korkunç bir çevre tahribatı gerçekleştirilmiştir ve kıyının doğal güzelliği de bozmuştur. Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’na göre bir projenin inşaatının başlaması için ilgili belediyeden ya da ilgili kaymakamlıktan ruhsat alması gerekmektedir. Bu inşaat ruhsatı alınırken ilgili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir. Belediyelerin plansız yapılaşmamın önüne geçmek için mevcut mevzuat çerçevesinde yapıları denetleme, ruhsatız yapıları durdurmak ve mühürlemek gibi asli bir görevi varken bugün burada gördüğünüz bu inşaat vizesiz ve ruhsatsız yapılmakta olan bir HUKUSUZLUK yumağıdır. Ne bir belediyenin ne de bir belediye başkanının kendi inşaatını denetlememesi, yasal mevzuatın gereklerine aykırı davranarak vizesiz ve ruhsatsız yapılaşmaya göz yummak gibi bir inisiyatifi bulunmamaktadır. Hal böyleyken burada bulunan vizesiz ve ruhsatsız yapı ile ilgili belediye başkanı Sn. Hasan Sadıkoğlu ve belediye İmar birimine yapmış olduğumuz hiçbir ihbar dikkate alınmamıştır. Belediye başkanı ve kurumsal yapı açıkça göz göre göre burada bulunan gayri yasal yapılaşmaya kasıtlı olarak göz yummaktadır. Yine belediye meclisinin kararı sözleşmenin 12 yıl için imza edilmesini öngörmüş olmasına rağmen sözleşme 6 yıl provizyonla 18 yıl olarak imza edilmiş, herşeyden de önemlisi İskele belediye meclisi oy çokluğu ile şartnamesini görmedikleri bir sözleşmeyi ise onaylamışlardır. Tüm bu HUKUKSUZUKLARA kapı açan belediye meclis üyeleri ise bu yapılanlara karşı pasif kalmış, sessizliklerini ise halen korumaktadırlar. Buradan EĞER VARSA yetkili olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını İskele Belediyesinde Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi ihalesi altında belediye tarafından yapılan hukuksuzlukları ve burada bulunan tüm vizesiz-ruhsatız yapıların inşaatını durdurmaya yönelik ihmalini DENETLEMEYE davet ediyoruz.