İskele Long Beach’te spor festivali renkli geçti

İskele Long Beach'te pazar günü, oldukça eğlenceli ve renkli geçen gençlik ve spor festivali yapıldı. Long Beach’in muhteşem atmosferinde birçok daldaki müsabakalarla başlayan festival, eğlenceli aktivitelerle devam etti. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere katılımcılar, festivalden büyük keyif aldı.

Noyanlar Şirketler Grubu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal sorumluluk projelerinden birine daha imza attı. Spor Dairesine bağlı spor federasyonlarının organize ettiği, Noyanlar Şirketler Grubu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği gençlik ve spor festivali, eğlenceli ve renkli aktivitelerle İskele Long Beach'te gerçekleştirildi. Festival, 5 Federasyonun katılımı ile pazar sabahı saat 07.30'da başladı.

Triatlon, Kum Koşusu, Bisiklet, Plaj Tenisi ve Cimnastik Gösterisi gibi çeşitli dallarda gerçekleştirilen müsabakalar, saat 13.00’e kadar sürdü. Farklı yaşlarda 500 kadar katılımcının yarıştığı müsabakalarda sporcular, kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların ardından Long Beach sahilinin yer aldığı yeşil alanda, çeşitli aktiviteler de yapıldı. Festivalde, çocuklar için oyun parkları gibi eğlence alanları da oluşturuldu ve yüz boyama gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Gençlerin farklı spor aktivitelerini icra edebileceği birçok sportif ve kültürel etkinliğin yapıldığı İskele Long Beach bölgesinin gelişmesine katkı için farklı ve yeni etkinliklerin de önümüzdeki aylarda Noyanlar Şirketler Grubu'nun katkıları ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Triatlon genel klasman sonuçları Erkekler 1.Şevki Ahcıhoca - Aspava SK 2.Enis Alcıcı - Ares SK 3.Tuğcan Özkızan Tüfekçi SK Kadınlar. 1.Ayşa Küçükakca - Ares SK 2.Aslı Simay Yazıcı- Tüfekçi SK 3.Mine Devrim - Tüfekçi SK Tenis

Puansız Karışık Çiftler 1. Şerife Çakar- Sehan Şeyh 2. İrem İlerici- Aydın Yorgancıoğlu

Puanlı Karışık Çiftler 1. Melis Mevlut - Halil Altınbaş 2. Elçin Ozbilen - Gokhun Gazioglu

Kum Koşusu Erkekler Hakan Tazegül Eser Kurt Veli Atıkoğlu

Kadınlar Ayça Sağaltıcı Naile Günbay Evelyn Dolares

Bisiklet Erkekler Hamed Paseban Erkan Güngör Cemal Özulu

Kadınlar Sevim Yıldız