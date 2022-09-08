İskele Makenzi Plajı’nda “Kadın Emeği Pazarı” kuruldu

Antik Mağusa Vakfı’nın düzenlediği pazara kadınların ilgisi yoğun oldu.

Vakıf Başkanı Resmiye Canaltay, kadın emeğinin ön plana çıktığı ve kadınların ürettikleri ürünleri satma imkanı bulduğu pazara ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı’nın işbirliğinde yer alan “gelenekler girişimcilikle buluşuyor” projesinin Serdarlı’da başladığını kaydetti.

Vakıf olarak ana amaçlarının Gazimağusa kentinin geliştirilmesine yardımcı olarak markalaşmasını sağlamak olduğunu belirten Canaltay, kadınların her alanda üretmelerinin önemine değindi.

Etkinliğe katılan üretken kadınlar da böylesi etkinliklerde ürettiklerini pazarlama imkanı bulduklarını aktardılar.