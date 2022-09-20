İskele milletvekili Kürşat, Emirnamenin kaldırılmasını eleştirdi!

İşte açıklama;

Gayri Meşru Hükümet dün resmî gazetede yayınlanan kararla Mağusa İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesini yürürlükten kaldırdı. Bu bölgeler için henüz imar planı devreye gitmemişken emirnameyi kaldırmak niye?

Bugünden itibaren bu bölgelerdeki kaçak yapılar ruhsatlanacak yeni dosyalar vizelenecek! Çarpık yapılaşma hızla devam edecek!

Memlekette taş taş üstünde bırakmamaya yemin ettiler!

Bu emirnameyi kaldırma sebepleri de kamu yararıymış! Bir an önce istifa edin en önemli kamu yararı icraatınız o olacak! #istifaedin