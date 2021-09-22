"İskele Polis Müdürlüğü ile iyi ilişkiler katlanarak devam edecek"

Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Kuni, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapılan araç hibesinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu teşekkür plaketi takdim etti.

KUNİ: “PM ADINA MİNNET DUYGULARIMIZI İFADE EDİYORUZ”

Geçtiğimiz hafta göreve başlaması dolayısı ile İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta göreve başlaması nedeni ile hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Kuni, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapılan araç hibesinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu teşekkür plaketi takdim etti.

İSKELE POLİS MÜDÜRÜ KASIM KUNİ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun, göreve yeni başlamasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, bugün (22 Eylül) İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hem iade-i ziyarette bulundu hem de İskele Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda İskele Polis Müdürlüğü’ne teslim edilen araçtan dolayı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu teşekkür plaketini takdim etti.

KUNİ: “PM ADINA MİNNET DUYGULARIMIZI İFADE EDİYORUZ”

Polis Teşkilatına yapılan katkılardan dolayı Polis Genel Müdürü Aymet Soyalan adına teşekkürlerini sunan İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, konuşmasında şunlara yer verdi: “Polis Teşkilatımıza yapmış olduğunuz katkılardan dolayı GM adına size minnet duygularımızı ifade etmek isteriz. Ben göreve gelmeden önce İskele Polis Müdürlüğü’ne yapmış olduğunuz katkıları duyuyor ve görüyorduk. Çok teşekkür ederiz. Bu işbirliği ve dayanışmanın bundan sonra da olacağına inancım tam.”

Ziyaretin anısına Genel Müdür adına plaket takdiminde de bulunan Kuni, hem İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hem de İskele Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu plakette “İskele Belediyesi Meclis kararı doğrultusunda alınan aracın, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağışlamak suretiyle göstermiş olduğunuz örnek davranış ve sosyal sorumluluktan dolayı sizleri şahsım ve Polis Örgütü adına tebrik ve takdir eder, işbirliğimizin devamını dilerim” denildi.

SADIKOĞLU: “İPM İLE OLAN İYİ İLİŞKİLERİMİZ KATLANARAK DEVAM EDECEK”

Kabulden duyduğu mutluluğu ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, plaketten dolayı Polis Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu. Elimizden gelen katkıyı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz diyen Başkan Sadıkoğlu, ‘ortak gayemiz İskele. İskele’nin kalkınması, gelişmesi ve yaşanabilir bir bölge olması için var gücümüzle çalışıyoruz’ ifadelerini kullandı.

İskele Polis Müdürlüğü ile olan iyi ilişkilerin katlanarak devam edeceğine inancının sonsuz olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele halkının hak ettiği değeri bulması için İskele Belediyesi’nin, İskele’deki tüm kamu-kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde olacağını, her zaman maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İskele Polis Müdürü Kasım Kuni'ye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu ziyaretinde İskele Polis Müdür Yardımcısı, Müdür Muavini Nihat Can eşlik etti.