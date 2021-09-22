  • BIST 1.407,460
  • Altın 494,06
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1255
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

"İskele Polis Müdürlüğü ile iyi ilişkiler katlanarak devam edecek"

» »
Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Kuni, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapılan araç hibesinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu teşekkür plaketi takdim etti.
"İskele Polis Müdürlüğü ile iyi ilişkiler katlanarak devam edecek"

KUNİ: “PM ADINA MİNNET DUYGULARIMIZI İFADE EDİYORUZ”

Geçtiğimiz hafta göreve başlaması dolayısı ile İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta göreve başlaması nedeni ile hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Kuni, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapılan araç hibesinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu teşekkür plaketi takdim etti.

 

İSKELE POLİS MÜDÜRÜ KASIM KUNİ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun, göreve yeni başlamasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, bugün (22 Eylül) İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hem iade-i ziyarette bulundu hem de İskele Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda İskele Polis Müdürlüğü’ne teslim edilen araçtan dolayı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu teşekkür plaketini takdim etti.

 

KUNİ: “PM ADINA MİNNET DUYGULARIMIZI İFADE EDİYORUZ”

Polis Teşkilatına yapılan katkılardan dolayı Polis Genel Müdürü Aymet Soyalan adına teşekkürlerini sunan İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, konuşmasında şunlara yer verdi: “Polis Teşkilatımıza yapmış olduğunuz katkılardan dolayı GM adına size minnet duygularımızı ifade etmek isteriz. Ben göreve gelmeden önce İskele Polis Müdürlüğü’ne yapmış olduğunuz katkıları duyuyor ve görüyorduk. Çok teşekkür ederiz. Bu işbirliği ve dayanışmanın bundan sonra da olacağına inancım tam.”

 

Ziyaretin anısına Genel Müdür adına plaket takdiminde de bulunan Kuni, hem İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hem de İskele Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu plakette “İskele Belediyesi Meclis kararı doğrultusunda alınan aracın, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağışlamak suretiyle göstermiş olduğunuz örnek davranış ve sosyal sorumluluktan dolayı sizleri şahsım ve Polis Örgütü adına tebrik ve takdir eder, işbirliğimizin devamını dilerim” denildi.

 

SADIKOĞLU: “İPM İLE OLAN İYİ İLİŞKİLERİMİZ KATLANARAK DEVAM EDECEK”

Kabulden duyduğu mutluluğu ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da,  plaketten dolayı Polis Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu. Elimizden gelen katkıyı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz diyen Başkan Sadıkoğlu, ‘ortak gayemiz İskele. İskele’nin kalkınması, gelişmesi ve yaşanabilir bir bölge olması için var gücümüzle çalışıyoruz’ ifadelerini kullandı.

İskele Polis Müdürlüğü ile olan iyi ilişkilerin katlanarak devam edeceğine inancının sonsuz olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele halkının hak ettiği değeri bulması için İskele Belediyesi’nin, İskele’deki tüm kamu-kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde olacağını, her zaman maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İskele Polis Müdürü Kasım Kuni'ye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu ziyaretinde İskele Polis Müdür Yardımcısı, Müdür Muavini Nihat Can eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de ayrılma aşamasındaki eşini bıçakladı, intihara teşebbüs etti!05 Eylül 2021 Pazar 21:14
  • Çevre Koruma Dairesi: Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’na petrol kalıntısı vurduğu iddiası doğru değil04 Eylül 2021 Cumartesi 12:20
  • İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin açılış töreni dün gerçekleştirildi04 Eylül 2021 Cumartesi 12:09
  • Karpaz'da denize girilebilir mi? Çevre Dairesi açıklama yapacak mı?02 Eylül 2021 Perşembe 10:32
  • Karpaz'ı tehdit eden fuel oil deniz dibine çöktü01 Eylül 2021 Çarşamba 09:27
  • İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:55
  • 30 Kişi ve 1 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:46
  • İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden Zamlara Tepki26 Ağustos 2021 Perşembe 16:49
  • Sarıçizmeli, imar planı istiyoruz24 Ağustos 2021 Salı 18:46
  • Karpaz'da Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan22 Ağustos 2021 Pazar 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti