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İskele sağlık birimi yangın bölgesinde

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PERSONELE TIBBI DESTEK DE BULUNUYOR ECZANELER TIBBI DESTEK MALZEMELERİNİ İSKELE BELEDİYESİ’NE ULAŞTIRIYOR
İskele sağlık birimi yangın bölgesinde

Mersinlik’te çıkan Kantara-Tatlısu-Ardahan-Ağıllar ve Topçuköy’ü tehdit eden yangının 4. Gününde, yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Gece rüzgarın da etkisiyle büyüyen ancak hummalı çalışma sonucu Kantara’ya ulaşması engellenen yangına, havadan yapılan söndürme çalışmasının yanı sıra insan gücüyle de müdahale ediliyor.

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İskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren, Sağlık Birimi de duruma kayıtsız kalmayarak bu kez yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Mersinlik’te, canları pahasına çalışmalara katılarak yangını söndürmeye çalışan personele elini uzattı.

 

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HEMŞİRELER; PERSONELE TIBBI DESTEK DE BULUNUYOR

Dün akşam saatlerinde gittikleri Mersinlik yangın bölgesinden sabahın ilk ışıklarında ayrılan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, yeniden bölgede. Yoğun duman ve dumana bağlı küllere maruz kalan personelin gözüne (doktor önerisiyle) damla damlatan Sağlık Birimi hemşireleri, yanlarında götürdükleri ağrı kesicileri de talep eden personele ulaştırıyor  Müdahale sırasında kollarında ayaklarında sıyrıklar oluşan personele pansuman da yapan Sağlık Birimi, maske desteğinde de bulunuyor.

 

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ECZANELER TIBBI DESTEK MALZEMELERİNİ İSKELE BELEDİYESİ’NE ULAŞTIRIYOR

Öte yandan İskele Belediyesi tarafından yangın bölgesindeki personele ulaştırılan tıbbı malzemeler, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yanı sıra bölge eczanelerimiz GÖKBERK ECZANESİ, SERAKINCI ECZANESİ, MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ,AVICENNA ECZANESİ ile Lefkoşa’dan NUTRİPEDİA ECZANESİ ile AKDENİZ ECZANESİ tarafından karşılanıyor.Yangının ilk gününden bu yana İskele Belediyesi ile irtibat halinde olan eczaneler, yangın sürecince tıbbı malzeme desteğinde bulunmaya devam edecek.

 

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