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İskele Sağlık Merkezi’nin ismi, “Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi” oluyor

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İskele Sağlık Merkezi’nin ismi, “Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi” olarak değiştiriliyor.
İskele Sağlık Merkezi’nin ismi, “Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi” oluyor

Larnakalılar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre kararın yerine getirilmesi amacıyla, 27 Eylül Cuma günü saat 11.00’de İskele Sağlık Merkezi’nde tören düzenlenecek.

Dernek açıklamasında, “1956’lı yıllardan itibaren yıllarca Larnaka Türklerinin milli ve siyasi liderliğini yapmış olan ve çeşitli tarihlerde Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı ile Geçici Türk Yönetimi Meclis Başkanlığı görevlerinde de bulunan ayrıca bölgenin tek Türk doktoru olması nedeniyle Türk hastaların şifa bulmasında değerli hizmetleri geçmiş olan merhum Orhan Müderrisoğlu’na İskele halkının vefa borcunu ödemek ve bunu ebedileştirmek amacıyla Larnakalılar Derneği’nin başlatmış olduğu çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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