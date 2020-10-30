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İskele Sahil Lions Kulübü, Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

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Sosyal ve kültürel alanda etkinliklere imza atan, ihtiyaçları insanların ihtiyaçlarını giderme konusunda aktif rol oynayan Lions Kulüplerinden,İskele Sahil Lions Kulübü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.
İskele Sahil Lions Kulübü, Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

Sosyal ve kültürel alanda etkinliklere imza atan, ihtiyaçları insanların ihtiyaçlarını giderme konusunda aktif rol oynayan Lions Kulüplerinden,İskele Sahil Lions Kulübü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden İskele Belediyesi ile birçok ortak etkinlikte bir araya gelen İskele Sahil Lions Kulübü, işbirliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

İskele Sahil Lions Kulübü adına Yönetim Kurulundan Üyelik Direktörü Ln. Zekiye Kaya ve Mağusa Kale Lions Kulübü'nü temsilen Yönetim Kurulundan Başkan 1.Yardımcısı Ln. Özlem Bilgehan, bu kapsamda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette, korona tedbirleri çerçevesinde, KKTC Lions Federasyonu tarafından, bölge çocuklarına yönelik bu yıl yapılması planlanan çocuk şenliği hakkında bilgi verdiler.

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