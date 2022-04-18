İskele Sahillerinde yasa dışı işgallere kimler neden göz yumuyor?

İskele Belediyesi'ne ait piknik alanının sahilini adeta işgal eden ve sağlıksız bir şekilde yapılaşma da yapan karavanlara hiç bir yetkili mercinin müdahale etmemesi kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

BELEDİYE DE SESSİZ

İskele Belediyesi'nin kullanımında olan ve uzun bir süre bölge halkının mücadelesi ile ağaçlandırılan ve park haline getirilen bölgenin hemen önündeki kumsal da yer alan kaçak yapılar ile ilgili İskele Belediyesi de sessizliğini koruyor.

SAĞLIK KOŞULLARI ELVERİŞSİZ

İskele sahillerinde yer alan karavanların sağlık koşullarının ne durumda olduğu atıkların nasıl muhafaza edildiği ise bilinmiyor. İskele Belediye Piknik alanı önünde bulunan Karavanlara kaçak yapılar da eklentiler de yapıldığı görülüyor.

KARAVAN YASASI YOK KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR

KKTC'de karavan ve kamp alanları ile ilgili yasa ise Cumhuriyet Meclisi'nin alt komitesinde bekletiliyor. Karavan ve kamp alanları ile ilgili herhangi bir yasa bulunmuyor.

Fotoğraflar: Sosyal Medya Hüseyin Yorgancı