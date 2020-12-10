İskele Şht. İlker Karter İlkokulu'ndan Velilere Covid-19 mesajı...Okul yönetiminden atılan mesajda okul çalışanlarına ve öğrencilerine yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığı haber verildi.

İskele Şht. İlker Karter İlkokulu'ndan Velilere geçtiğimiz günlerde okula kayıtlı bir öğrencide Covid-19 çıkmasının ardından yapılan testlerin negatif çıktığına dair bilgilendirme mesajı atıldı.Okul yönetiminden atılan mesajda okul çalışanlarına ve öğrencilerine yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığı haber verildi.

Mesajda ''Sayın Veli. İlgili sınıfın öğrencilerine ve öğretmenlerine, idareye, diğer öğretmenlere, personele, ayrıca otobüs şoförü ve refakatciye PCR testi yapılmıştır. Tümü negatif çıkmıştır. Sağlıkla kalın. Okul İdaresi'' denildi.

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