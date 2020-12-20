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İskele Sınırüstü sosyal konut arsalarında :22 aile yaşıyor su ve yol yok

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İskele sınırüstü kırsal kesim arsalarında yaşayan vatandaşların yaşadığı sıkıntılar devam ediyor.
İskele Sınırüstü sosyal konut arsalarında :22 aile yaşıyor su ve yol yok

İskele Sınırüstü kırsal kesim arsalarında yaşayan vatandaşların yaşadığı sıkıntılar devam ediyor.

Yol yapılmadığı için yağmur yağdığında vatandaşlar büyük bir sorun ile karşılaşıyorlar.

Geçtiğimiz gün iki araç çamurlu yollara saplandı.

Bölgede 65 yaş üstü insanların yaşadığı belirtiliyor, bölgede yaşayan vatandaşlar Acil bir durum olsa ambulans bile gelemeyecek diyor.

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Arsalar verileli 8 yıl olduğunu belirten vatandaşalr burada 22 aile yaşadığını yol yapılmadığını,suyun olmadığını belirttiler.Birçok yere gittiklerini ve onlarında topu başka yerelre atıp ilkgilenmediklerini ve cevap alamadıklarını bu konudan dolayı da mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler.

 

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