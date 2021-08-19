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İskele; Sosyal Aktivite, Eğlence Ve Rekreasyon Merkezi’ne Kavuşacak

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İskele; Sosyal Aktivite, Eğlence Ve Rekreasyon Merkezi’ne Kavuşacak
İskele; Sosyal Aktivite, Eğlence Ve Rekreasyon Merkezi’ne Kavuşacak

PROJE 9700 METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLECEK

İskele Belediyesi’nin 2 önemli projesi daha Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden onay aldı. İskele Belediyesi’nin tecrübeli mimarları tarafından tasarlanan, İskele ve köylerinin cazibesini arttırmak için projeler geliştiren İskele Belediyesi’nin bu anlamda ortaya koyduğu 2 proje de, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile KEİ Ofisi'nin ciddi katkıları ile yapılacak. Projelerden biri İskele’de, diğeri ise Ardahan Köyü’nde hayat bulacak.

 

İSKELE; SOSYAL AKTİVİTE, EĞLENCE VE REKREASYON MERKEZİ’NE KAVUŞACAK

İskele ve İskele Belediyesi’ne bağlı 17 köyünü cazibe merkezi yapmak için çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi, bu amaç için geliştirdiği projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Deneyimli mimarları ile hareket eden İskele Belediyesi’nin, 2021 yılına ait, KEİ Ofisi'ne sunduğu 2 projesi daha onay aldı. O projelerden birisi İskele’yi yakından ilgilendiriyor. O da; 7’den 70’e, kadın erkek, yaşlı çocuk, herkesin kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlaması için hazırlanan proje; İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Merkezi Projesi.

 

PROJE 9700 METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLECEK

Onur Camping bölgesi olarak bilinen ve yaklaşık 9.700 metrekarelik alana inşa edilecek projede, birçok etkinlik alanı yer alacak. 5000 metrekarelik 200 araç kapasiteli otoparkın da olacağı projede, 1800 metrekarelik engelsiz yürüyüş ve gezi yolu, 2300 metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, yaklaşık 150 metrekarelik açık ve kapalı kafe ve restoranlar, özel olarak tasarlanan oturma yerleri, çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için mini amfi, modern ve ışıklı su oyun alanları ile stantlar yer alacak.

İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Merkezi Projesi tamamlandığında ise 4 mevsim, gece ve gündüz; konser, sergi, kokteyl, kermes, festival gibi aktiviteler düzenlenebilecek. Yakın bir zamanda ihalesine çıkılacak projenin ilk etabında ise otopark yapımı, asfalt işleri, yürüyüş yolu, bordür ve parkeleme işlemi yer alacak.

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