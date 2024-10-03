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İskele Tapu Amirliği’nde grev uyarısı

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İskele Tapu Amirliği’ndeki sıkıntıların giderilmesini talep eden kamuda yetkili 3 sendika, gerekli tedbirler alınmazsa salı günü Amirlik’te iş bırakacağını bildirdi.
İskele Tapu Amirliği’nde grev uyarısı

İskele Tapu Amirliği’ndeki sıkıntıların giderilmesini talep eden kamuda yetkili 3 sendika, gerekli tedbirler alınmazsa salı günü Amirlik’te iş bırakacağını bildirdi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) adına açıklama yapan Kamusen Başkanı Metin Atan, İskele Kaza Tapu Amirliği’nde personel sıkıntısı, bina sorunu yaşandığını ve bir personelin görevden alındığını ancak boşalan yere birinin atanmadığını belirtti.

Neden görevden alındığı bilinmeyen personelin yerine başka bir personel gönderilmesi ve diğer sıkıntıların çözümü konusunda tedbir alınması için hükümete pazartesi günü mesai bitimine kadar süre tanıdıklarını kaydeden Atan, aksi takdirde salı günü 3 sendika olarak amirlikte tam gün uyarı grevine gideceklerini kaydetti.

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