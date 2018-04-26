İskele Ticaret Lisesi büyük bir etkinliğe imza attı.



Öğrencileri bilgilendirmek için 11 Üniversite ve çeşitli meslek kuruluşlardan

temsilcilerin yer aldığı Kariyer Günü etkinliği büyük ilgi gördü.

İskele Ticaret Lisesi öğrencileri yanısıra İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin de

ilgi gösterdiği Kariyer Günü’nde yerli sanatçılarımız da sahne alarak öğrenciler

eşliğinde şarkı söylediler. Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye’de ülkemizi temsil ederek başarılıbir performans

sergileyen Çağdaş Aydaş, gençlere günün en büyük süprizi oldu. Yerli

sanatçılarımızdan Ayhan Başkal da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

Ülkemizin yetiştirdiği milli sporculardan Türkiye 3 Adım atlama Şampiyonu,

Tuğba Aydın ve Dünya Şampiyonasında başarılarıyla adını duyuran 4x100m

Sprinter Sporcusu Yiğitcam Hekimoğlu, günün anlamına özel sunum yaptı.

Farklı meslek kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, sabah saat

9:00’da başlayıp 12:00’de sonlandı. Okul müdürü Kağan Tokgöz bu tür etkinliğin ilk kez yapıldığını belirterek,

gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

Misafir olarak katılanlara katılım belgesi verilerek, izaz ikram yapıldı.