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İskele Ticaret Lisesi'nden büyük başarı

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İskele Ticaret Lisesi bu yıl kurduğu futbol takımı ile Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liseler arası futbol karşılaşmasında büyük başarı sağlayarak 3. geldi.
İskele Ticaret Lisesi'nden büyük başarı

65 öğrencisi olan İskele Ticaret Lisesi’nin bu yıl spor alanında gösterdiği başarı öğrencileri daha da motive etti.

Okul çalışmaları hakkında bilgi veren  okul Müdürü Kağan Tokgöz, geçtiğimiz yıl öğrencilerin sosyal alanda daha etkin olmaları için başlattıkları çalışmaları bu yıl da devam ettirdiklerini belitti.

Tokgöz, Mağusa bölgesinde gurptan çıkarak Lefkoşa’da gerçekleşen final karşılaşmaları sonucunda üçüncü geldiklerini belirterek, her türlü imkansızlıklara rağmen 65 öğrencisi ile azimli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tokgöz, öğrencilerini ve öğrencileri eğiterek başarı sağlanmasına katkı koyan öğretmenlere teşekkür ederek, İskele Ticaret Lisesi’nin her geçen gün ivme kazanarak büyüdüğünü vurguladı.

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