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İskele Turnalar'da kanunsuz cikla avladılar, tutuklandılar

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İskele Turnalar'da kanunsuz cikla avladılar, tutuklandılar
07.02.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Turnalar’da 4 numaralı av bölgesinde, H.K.(E-56), M.E.(E-26)  adına kayıtlı av tüfeği ile, cikla sesi çıkarmaya yarayan ses cihazını kullanmak suretiyle kanunsuz avlandığı sırada polis tarafından tespit edilmi

07.02.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Turnalar’da 4 numaralı av bölgesinde, H.K.(E-56), M.E.(E-26)  adına kayıtlı av tüfeği ile, cikla sesi çıkarmaya yarayan ses cihazını kullanmak suretiyle kanunsuz avlandığı sırada polis tarafından tespit edilmiştir.

Mesesle ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, söz konunu av tüfeğinin yaklaşık bir ay önce M.E. tarafından H.B.(E-21)’ye satıldığı ancak H.B’nin tüfeği devrini üzerine almadan H.K’ye sattığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.     

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