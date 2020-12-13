İskele Long Beach'teki 7 katlı projeye büyük tepki!

İskele Belediyesi Halk Plajının olduğu Long Beach sahiline yapılması planlanan 7 katlı Otel inşaatı İskele’de infiale neden oldu

İskele’de halk plajının ve denizin katledilmemesi için...

2 GÜNDE 2000 İMZA

İSTEMİYORUZ!

ÇED TOPLANTISINDA TARTIŞMA

İskele Belediyesi Halk Plajının olduğu Long Beach sahiline yapılması planlanan 7 katlı Otel inşaatı İskele’de infiale neden oldu. Perşembe günü şirketin İskele’de düzenlediği Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında tartışmalar çıktı. Toplantıya katılan İskele ve bölge halkı projeye çok ciddi eleştiriler ortaya koydu.

İKİ BİN İMZA TOPLADILAR

Çok kısa sürede “İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi” olarak örgütlenen İskele ve bölge halkı 2 günde 2 bine yakın imza topladı. Toplanan imzalarda “Bölgemizde yetersiz olan yürüyüş ve bisiklet yolu rekreasyon alanları kullanılmaz hale gelecektir. Kamu yararı ortadan kalkacak ve halkın ortak kullanım alanlarının homojon yapısı olumsuz etkilenecektir” denildi. İmzaların elektronik olarak Çevre Koruma Dairesi’ne gönderildiği öğrenilirken İmza toplanmaya hızla devam ediliyor.

SAHİLE GÖLGE, ATIKLAR DENİZE

Toplanan imzalarda “ Ülkemizde mevcut arıtma sistemlerini kontrol eden etkin bir yapı yoktur. Otelin Arıtma tesisinin Avrupa Birliği Yüzme Suları Direktifine uyumlu çalışacağını garanti edecek bir yapı olmadığından denetlenmeyecek böylece yüzme suları kirlenecektir.” belirtilirken yapılması planlanan Otelin inşaatı ile birlikte kıyıya gölge düşeceği gibi plaj fiilen otelin plajı gibi hizmet verecek böylece denizi çok seven İskele sakinleri denizden uzaklaştırılacaktır da denildi.

ŞEHİR PLANCILARI:“İŞLEMLER BİR AN ÖNCE DURMALI”

Toplanan ve de toplanacak imzaların Çevre Koruma Dairesi ile birlikte İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı ve Ombudsmana da gönderileceği öğrenildi. Şehir Plancılar Odası daha önce yaptığı açıklamada otel inşaatının “usulsüz olduğunu” belirtmiş ve Projenin yürürlükteki mevzuata uygun olmadığını, dolayısı ile inşaat ruhsatı için atılacak her adım mevzuata aykırı olacağını ve işlemlerin bir an önce durdurulması gerektiğini belirtmişti.

İskele ve Çevremiz İçin El Ele Sen De Bir İmza Ver!

Bizler İskele ve bölge sakinleri olarak Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” kapsamında olup “Mor Bölge” sınırları içerisinde olan alana / Long Beach’e yapılmak istenen otel inşaatının yapılmaması gerektiği düşüncesindeyiz.

Bu otel yapımından dolayı rahatsızlık duymaktayız ve bu konu ile ilgili sizleri bilgilendirerek, imza kampanyamıza destek talep ediyoruz.

Şöyle ki:

Bölgemizde yetersiz olan yürüyüş ve bisiklet yolu rekreasyon alanları kullanılmaz hale gelecektir. Kamu yararı ortadan kalkacak ve halkın ortak kullanım alanlarının homojon yapısı olumsuz etkilenecektir.

Ülkemizde mevcut arıtma sistemlerini kontrol eden etkin bir yapı yoktur.

Otelin Arıtma tesisinin Avrupa Birliği Yüzme Suları Direktifine uyumlu çalışacağını garanti edecek bir yapı olmadığından denetlenmeyecek böylece yüzme suları kirlenecektir.

Otelin inşaatı ile birlikte kıyıya gölge düşeceği gibi plaj fiilen otelin plajı gibi hizmet verecek böylece denizi çok seven İskele sakinleri denizden uzaklaştırılacaktır.

Doğal ve sulak alan niteliğindeki bu bölge pek çok canlı türüne ev sahipliği yapmakta, göçmen kuşların uğrak yeridir.

Bu otelin yapılması ile birlikte bu canlıların yaşam alanları yok edilecektir.

Şimdi sıra sende!

Çocuklarımıza yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için hemen şimdi imza kampanyasına destek ol.

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