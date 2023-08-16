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İskele ve Gazimağusa'da eğlence mekânlarının kısıtlaması kaldırıldı

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İskele'de yaşanan cinayet sonrası İskele ve Gazimağusa’da eğlence mekanlarına uygulanan kısıtlama kaldırıldı.
İskele ve Gazimağusa'da eğlence mekânlarının kısıtlaması kaldırıldı

İskele'de yaşanan cinayet sonrası İskele ve Gazimağusa’da eğlence mekanlarına uygulanan kısıtlama kaldırıldı. 

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, “İskele ve Gazimağusa'da gece 01.00'den sonra verilen özel izinlerin kaldırılarak eğlence mekanlarını kısıtladıklarını ancak bunun kaldırıldığını açıkladı.” 

Toroslu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Daha önce eğlence verilen özel izinleri geçici olarak kaldırarak mekanları kısıtlamıştık şimdi bu uygulamayı kaldırdık. Bunu yapma sebebimiz daha etkin bir şekilde denetimleri sıkılaştırmak, eksiklerimizi gidermek, halkın rahatlığı ve güvenliği için bu kararı aldık.” dedi.

İskele’de Breeze isimli mekanda 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz öldürülmesinin ardından  İskele ve Gazimağusa'da gece 01.00'den sonra verilen özel izinler geçici olarak kaldırılmıştı

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