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İskele ve Gazimağusa’da elektrik kesintisi!

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İskele ve Gazimağusa’da bazı bölgelere yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışmasından dolayı bugün 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
İskele ve Gazimağusa’da elektrik kesintisi!

İskele ve Gazimağusa’da bazı bölgelere yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışmasından dolayı bugün 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk,Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi”

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