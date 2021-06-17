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İskele ve Gemikonağı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi ...

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İskele ve Gemikonağı bölgelerinde yarın gün içinde elektrik kesintileri yapılacak.
İskele ve Gemikonağı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi ...

İskele ve Gemikonağı bölgelerinde yarın gün içinde elektrik kesintileri yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı İskele Merkez bölgesine  09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına ise 10:00 ile 12:00 arası elektrik verilemeyecek.

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