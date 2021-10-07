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"İskele ve Karpaz Daha da Gelişecek"

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"İskele ve Karpaz Daha da Gelişecek"
"İskele ve Karpaz Daha da Gelişecek"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “bir mimar ve politikacı olarak öteden beri İskele ve Karpaz’ın nasıl gelişip, zenginleşmesi üzerinde önemle durduğunu, bölgeye bazı yatırımların gitmesine, hizmetlerin sağlanmasına katkı yaptığını” belirtti.

Ersan Saner basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Saner, “Yeni projelerle İskele ve Karpaz’ın daha da gelişeceğini” vurguladı.

Ersan Saner dün gece UBP İskele-Karpaz örgütleriyle bir araya geldi. Etkinliğe, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan ve çok sayıda UBP İskele örgüt üyesi katıldı.

Etkinlikte konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, “Kurultayın birlik beraberlik bozulmadan, en doğru kararla tamamlanacağına, sağ duyunun galip gelerek ülkenin önünün tıkanmayacağına emin olduğunu” söyledi.

Saner, “Seçimi ben değil biz kazanacağız. UBP ve ülke kazanacak. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ben tabanımıza güveniyorum. Onların da bana güvendiklerine, doğruluğumu, dürüstlüğümü takdir ettiklerine eminim” dedi.

Sadece Karpaz’ı değil, tüm KKTC’yi bir şantiyeye , yatırım alanına dönüştürmeye başladıklarını ifade eden Saner, “ Salgın geçecek. Başlatılan çalışmalara devam edersek, Anavatan Türkiye ile imzalayacağımız 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile yeni bir kalkınma sürecine gireceğiz” diye konuştu.

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