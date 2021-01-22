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İskele Ve Köylerde İlaçlama Sürüyor

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İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde, sivrisinek, haşere, larva üreme alanları, çam kese böceği ve tabii ki pandemi ile mücadelesini de sürdürüyor.
İskele Ve Köylerde İlaçlama Sürüyor

İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde, sivrisinek, haşere, larva üreme alanları, çam kese böceği ve tabii ki pandemi ile mücadelesini de sürdürüyor. Hemen hemen bütün bölgelerde ilaçlama çalışması yürüten iskele Belediyesi İlaçlama Birimi, halk sağlığından hareketle, halkın sağlıklı bir yaşam sürmesi için mücadele veriyor.

 

İSKELE VE KÖYLERİNDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecinden itibaren yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi İlaçlama Birimi; halkın yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeler başta olmak üzere İskele ve köylerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Covid-19 salgınına karşı, 2020 Mart ayından bu yana aldığı tedbirlerini, aralıksız sürdüren İskele Belelediyesi İlaçlama Birimi, İskele’deki devlet daireleri, kurum ve kuruluşlar, okullar, cami ve ortak kullanım alanları, park ve bahçeler gibi 17 köyde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama Birimi, Sınırüstü Köyü’nde bulunan ve çok sayıda 65 yaş üstü vatandaşımızın hayatını sürdürdüğü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ni de rutin olarak ilaçlıyor.

 

LAVRA ÜREME ALANLARI TEK TEK İLAÇLANIYOR

İskele Belediyesi İlaçlama Birimi, yaz kış demeden, haşere ve sineklere karşı mücadelesini de sürdürüyor.  Lakin birim, sinek (lavra) üreme alanlarını (su göletleri) kontrol altına almak amacı ile ilaçlama çalışmasını periyodik program çerçevesinde aralıksız sürdürüyor. Etkin şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları, sahipsiz olan evlerin bahçelerinde bulunan yüzme havuzları da dahil olmak üzere hemen hemen her yerde devam ediyor. Ekip, vatandaşların her mevsim rahat ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini hedefliyor.

 

ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADALEDE BİYOLOJİK İLAÇ KULLANILIYOR

28 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayan çam kese böceği ile mücadele de devam ediyor. İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarını tespit eden, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olarak ihbarda bulunmasını istediği çam ağaçlarını biyolojik ilaçlarla kullanarak ilaçlayan birim, ilaçlama çalışmasını diğer ilaçlamalarda olduğu gibi bunda da ücretsiz yapıyor. İlaçlama birimine, çam kese böceği ile mücadele için 0542 853 26 35 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

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