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İskele ve köylerinde koronavirüs önlemleri devam ediyor

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İskele ve köylerinde koronavirüs önlemleri devam ediyor
İskele ve köylerinde koronavirüs önlemleri devam ediyor

Covid-19 salgını nedeniyle İskele Belediyesi, dün, özellikle havaların ısınmasını fırsat bilen insanların yoğunluk oluşturmaya başladığı alanları kullanıma kapadı.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılan kısmı sokağa çıkma yasağı ve ilçeler arası geçiş yasağının ardından, özellikle İskele’de yoğunluk oluşabilecek yerlerde denetimini arttırdı.

Hafta boyunca İskele Belediyesi Halk Plajı’nda devriye gezen Zabıta Birimi, havaların ısınmasıyla birlikte yürüyüş yolunda, sahilde, park ve spor alanlarında insan sayısında artış gözlemledi.

Hem sosyal mesafe kurallarına uymayan hem de maskesiz olduğunu tespit ettiği kişilere uyarılarda bulunan Zabıta Birimi, bu Pazar günü uygulanacak Sokağa Çıkma yasağı öncesinde bugün insan yoğunluğunun önüne geçmek için bir dizi önlem aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta içi yapılan uyarılara rağmen, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan yürüyüş ve bisiklet yolunda, sahilde gruplar halinde gezen insanlar olmasından yola çıkan İskele Belediyesi Zabıta Birimi,  bir dizi önlemler aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte halkın büyük ilgi gösterdiği İskele Belediyesi Piknik Alanı, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan yürüyüş ve bisiklet yolu,  oyun parkı ve spor aletlerinin olduğu kısım girişlere kapatıldı.

Bugün yapılacak denetimlerde yasak ve kurallara uymayan vatandaşlar İskele Polis Müdürlüğü’ne bildirilerek haklarında yasal işlem başlatılacak.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, aldığı önlemler kapsamında İskele Belediyesi Piknik Alanını ve İskele Boğaz Park Alanı ile Anavatan Parkı’na da girişleri kapadı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, başarının devamının bilinçli bir halkla mümkün olduğunu söyledi.

Şu an ülkede herhangi bir korona virüs vakasının olmamasını yapılan uyarılar karşısında bilinçli davranan Kıbrıs Türk halkına bağlayan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde henüz önlemlerin gevşetilmediğini  hatırlattı.

“Güzel haberler alıyoruz ancak bu güzel haberler bizi rehavete düşürmemeli” diyen Sadıkoğlu, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğunun önemini vurguladı. İskele Belediye Başkanı, acil bir durum olmadıkça insanlara evde kalmaları çağrısını yineledi.

Havaların ısınmasını fırsat bilen kişilerin, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan yürüyüş ve bisiklet yoluna ilgi gösterdiğini de belirten Hasan Sadıkoğlu, yoğunluk oluşması sebebiyle İskele’de bulunan ve yoğunluk oluşabilecek yerleri kapatma kararı aldıklarını ifade etti.

Sadıkoğlu, vatandaşlardan, yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

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