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İskele ve Yedidalga’da dikkatsizlik sonucu iki kaza: 2 kişi yaralı

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İskele ve Yedidalga’da iki kaza meydana geldi. Kazaların ikisinin dikkatsizlik sonucu olduğu dikkat çekti. Kazalarda toplamda iki kişinin yaralandığı, soruşturmaların devam ettiği de aktarıldı.
İskele ve Yedidalga’da dikkatsizlik sonucu iki kaza: 2 kişi yaralı

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, dün saat 19:00 sıralarında, Mücahitler Çemberi mevkiinde, 82 yaşındaki Hasan Mevlit yönetimindeki YB 605 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere yaklaştığı için yavaşlamak zorunda kalan 19 yaşındaki Saad Aamır (E) yönetimindeki UR 594 plakalı motosikletin arka kısmına çarptığı aktarıldı.

Polisten yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan UR 594 plakalı motosikletin, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarpıp durduğu belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Saad Aamır, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı aktarıldı.

Soruşturmanın devam ettiği de ifade edildi.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜ BAHÇE TELLERİNE ÇARPTI, TAKLA ATTI…

Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerinde, bu gece saat 03:00 sıralarında, 21 yaşındaki Fuat Karadayı yönetimindeki PG 745 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan bordür taşlarına çarptığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden PG 745 plakalı aracın, bir ikametgahın bahçe tellerine de çarparak bir takla atıp tavanı üzerinde durduğu aktarıldı.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki 20 yaşındaki Ayşegül Kargöz’ün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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