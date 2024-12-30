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İskele ve Ziyamet'te 2 trafik kazası... 1 ağır yaralı

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Ziyamet-Kumyalı ana yolunun başında bu sabah 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Emin Zeycan ağır yaralandı.
İskele ve Ziyamet'te 2 trafik kazası... 1 ağır yaralı

Ziyamet-Kumyalı ana yolunun başında bu sabah 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Emin Zeycan ağır yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Emin Zeycan (E-42), yönetimindeki CB 085 plakalı salon araçla Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

-Kaza yapan aracın sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında dün gece 02.30 sıralarında kimliği meçhul bir kişinin kullandığı araç, kaza yaptı; sürücü kaza yerini terk etti.

Polis açıklamasına göre, kimliği henüz saptanamayan sürücü, SR 065 plakalı salon araç ile Long Beach Çemberi istikametinden Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Sezar Sitesi kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

 Yolun solundan çıkıp toprak sete çarpan aracının sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

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