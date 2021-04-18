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İskele Yarköy’de 400 ABD doları ve 1300 TL nakit para çalındı

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Yarköy’de bir araçtan 400 ABD doları ve 1300 TL nakit para çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
İskele Yarköy’de 400 ABD doları ve 1300 TL nakit para çalındı

Yarköy’de bir araçtan 400 ABD doları ve 1300 TL nakit para çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, cuma akşamı bir evin önünde bir şahsa ait aracın torpido gözünde muhafaza edilen para cüzdanı içerisinden 400 ABD doları ve 1300 TL nakit para çalındığı, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.A. (E-32)'nın tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.    

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