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İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı'nda milyonlarca sterlinlik vurgun mu?

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İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı'nda milyonlarca sterlinlik vurgun mu?
İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı'nda milyonlarca sterlinlik vurgun mu?

YDP Basın bildirisi yayomladı.

İşte o açıklama;

BAŞBAKAN VE YARDIMCISI İDDİALARI CEVAPLANDIRMAK ZORUNDADIR

Lefkoşa Milletvekilimiz Sayın Bertan Zaroğlu dün Meclis kürsüsünde Emirname vurgunu ile ilgili bazı belgelere dayanarak orada faaliyet gösteren İsrailli firmalar başta olmak üzere, bazı firmalara ciddi bir vurgun imkanı yaratıldığını ortaya koymuş ve İçişleri Bakanına bazı sorular yöneltmiştir. Mecliste olmayan Sayın Bakandan bu soruların cevabını almak mümkün olamamıştır.

Sayın Genel Başkanımız da Sayın Bakana 3 Aralık 2018 tarihinde İçişleri Bakanına yazılı bir soru önergesi vererek, Emirname yayınlanmadan önce İskele-Yeniboğaziçi bölgesinde hangi firmaların bölgeden büyük araziler satın aldığını ve ilgili kurumların bu arazilere hangi boyutta bina yapılması için inşaat ruhsatı izni verildiğini” açıklamasını istemişti.

İç Tüzük gereği Sayın Bakan, bir ay içerisinde bu yazılı soruya cevap vermesi gerekirken, aradan yaklaşık bir sene geçmesine rağmen cevap vermemiştir.

Bu durumda kamuoyu önünde Sayın Bakana tekrar soruyoruz;

-Emirname yayınlanmadan önce hangi firmalar bölgede büyük araziler kapatmıştır?

-Emirname yayınlanmadan önce hangi firmalar Şehir Planlama Dairelerinden planlama onayı, Kaymakamlıklardan da inşaat ruhsatı almışlardır?

Bu soruların cevabı Tapu, Şehir Planlama Dairesi ile Kaymakamlıktan çok rahat verilebilecekken Sayın Bakan bu soru önergesine cevap vermekten kaçınmış ve kamuoyunda çeşitli spekülasyonların oluşmasına meydan vermiştir.

Milletvekilimizin ortaya koyduğu belgeler ise, ortadaki milyonlarca sterlin değerindeki vurgunu deşifre etmiştir.

Anlaşılan O ki Sayın Bakan bu sorulara cevap vermeyecektir. Bu durumda Hükümetin başı olan Ersin Tatar ve Eski Eserler Dairesindeki birkaç bin liralık sahte bilet vurgununu ortaya çıkarmakla övünen Başbakan Yardımcısı Sayın Özersay, bu sorulara cevap vermek durumundadır.

Sayın Başbakan Tatar ve Yardımcısı Özersay ortada bir vurgun, bir şaibe, bir kirli ilişki yoksa bunu açıklamalı, hem Bakanı hem de kamuoyunu rahatlatmalıdır. Aksi taktirde kamuoyu ortada bir kirli ilişki olduğuna inanacak ve hem Başbakanı hem de yardımcısını da bu kirli ilişkinin bir parçası olarak görecektir.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter

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