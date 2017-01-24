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İskele Yıldızlarını yuvaya döndürdü!

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İskele Yıldızlarını yuvaya döndürdü!
Gençler Birliği, yeni transferleri Yusuf Beyazi ve Emeka'ya dün KTFF'nda imza attırdı.

Geçtiğimiz hafta eski golcüsü Emeka ve savunma oyuncusu Yusuf Beyazi ile anlaşan Gençler Birliği, 2 oyuncuya da dün KTFF'nda imza attırarak transferi resmileştirdi.

Her 2 oyuncu da daha önce olduğu gibi artık kırmızı siyahlıların başarısı için ter dökecek. Savunmasını Beyazi ile sağlama alan Kırmızı Siyahlı ekip hücum hattını da eski golcüsü ile oldukça güçlendirdi.

Emaka Gençler Birliği’nde daha önce forma giydiği 15 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş ve İsrail ligine transfer olmuştu.

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